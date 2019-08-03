2019-08-03T08:21:56+03:00
Общество

Минздрав России назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезом

При этом, меньше всего зараженных было отмечено в Архангельской области без автономного округа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минздрав России назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезомМинздрав России назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезомФото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно статистическому сборнику министерства здравоохранения РФ за 2018 год больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе. На 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек.

В Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно.

Меньше всего больных туберкулезом было отмечено в Архангельской области без автономного округа - 17,1 человек на 100 тысяч населения, уточняется в материале. Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России названы регионы-лидеры по числу жителей с хроническими заболеваниями. По данным результата опроса, более четверти населения нашей страны имеют хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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