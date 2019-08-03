2019-08-03T08:35:12+03:00
В мире

Украинские СМИ назвали зарплату Владимира Зеленского

Стало известно, что новый лидер Украины получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинские СМИ назвали зарплату Владимира ЗеленскогоУкраинские СМИ назвали зарплату Владимира ЗеленскогоФото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко.

К примеру, в июне текущего года Зеленский получил 28 тысяч гривен (примерно 72 тысяч рублей). Из них он уплатил налогов на сумму 5460 гривен (14 тысяч рублей), сообщает издание "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

- Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено, - подчеркнули в Государственном управлении делами главы государства.

При этом в середине июня сообщили, что самая первая зарплата нового президента с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей). Из нее удержали 2,4 тысячи гривен (6,1 тысячи рублей) обязательных сборов и налогов. Сама зарплата была депонирована — то есть, передана на сохранение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский телеведущий заявил, что президенту Владимиру Зеленскому стали поступать угрозы. Это связано с отменой парада в честь Дня независимости страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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