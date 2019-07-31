2019-07-31T12:48:17+03:00
Политика

Украинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому стали поступать угрозы

Это связано с отменой парада в честь Дня независимости страны
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Украинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому может грозить опасностьУкраинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому может грозить опасностьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский телеведущий и композитор Владимир Быстряков сообщил, что президенту Зеленскому грозит угроза. Его желание отменить военный парад в честь Дня независимости страны, который состоится 24 августа, может привести к серьезным последствиям.

Быстряков подчеркнул, что глава государства уже начал получать «угрозы расправы». Их инициаторами могут быть прежние власти. Телеведущий допускает мысль, что все происходящее может привести к попытке военного свержения действующей власти.

По его словам, прежний президент страны Петр Порошенко наградил большое количество военных различными званиями и орденами.

- Пока наша армия вне политики. Опасаюсь, что за празднованием 24 августа начнется новая волна насилия. Прежние власти были вышиблены из политики и они так просто не будут отдавать свои места, - цитирует телеканал «360» Владимира Быстрякова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в параде нет необходимости, так как это мероприятие помпезное и недешевое. Сэкономленные средства глава государства предлагает направить на выплаты военнослужащим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в мире
В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
Боевики повредили российский вертолет при атаке на аэропорт в Мали
«Нафтогаз» попросил суд Гааги взыскать с России более 5 миллиардов долларов
Китай выделил свыше $120 млн на ликвидацию последствий наводнений
Опытом самарского форума i Волга 2.0 заинтересовались в Таджикистане
Америка представила свой ответ российскому ракетному комплексу «Авангард»
Экс-депутат Верховной рады посоветовал Кличко вернуться в бокс
Посол рассказал о ходе расследования против Ассанжа в Швеции
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Жителям Китая запретили посещать Тайвань
Эксперты рассказали, почему россиянам стоит пересесть на такси
Демократы призвали начать расследование для импичмента Трампа