Украинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому стали поступать угрозы

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-31T12:48:17+03:00

Это связано с отменой парада в честь Дня независимости страны

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Украинский телеведущий и композитор Владимир Быстряков сообщил, что президенту Зеленскому грозит угроза. Его желание отменить военный парад в честь Дня независимости страны, который состоится 24 августа, может привести к серьезным последствиям.

Быстряков подчеркнул, что глава государства уже начал получать «угрозы расправы». Их инициаторами могут быть прежние власти. Телеведущий допускает мысль, что все происходящее может привести к попытке военного свержения действующей власти.

По его словам, прежний президент страны Петр Порошенко наградил большое количество военных различными званиями и орденами.

- Пока наша армия вне политики. Опасаюсь, что за празднованием 24 августа начнется новая волна насилия. Прежние власти были вышиблены из политики и они так просто не будут отдавать свои места, - цитирует телеканал «360» Владимира Быстрякова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в параде нет необходимости, так как это мероприятие помпезное и недешевое. Сэкономленные средства глава государства предлагает направить на выплаты военнослужащим.

ИСТОЧНИК KP.RU