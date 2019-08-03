Минздрав составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с расстройствами психики

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-03T13:28:12+03:00

Меньше всего впервые выявленных случаев психических заболеваний наблюдалось в таких регионах, как Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область

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Министерство здравоохранения РФ озвучил регионы, в которых в прошлом году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Больше всего больных оказалось в Санкт-Петербурге — 4700 пациентов. Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов.

Меньше всего случаев психических заболеваний врачи наблюдали в таких регионах, как Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область. В список также вошли: Татарстан (2500), Башкирия (2400) и Челябинская область (2100).

В итоге, в прошлом году диагноз "психические расстройства" первично поставили 59,1 тысячи пациентов. В это число не вошли случаи, связанные с употреблением психоактивных веществ, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минздрав опубликовал список регионов с высоким числом абортов. Ведомство собрало данные по количеству сделанных абортов в 2018 году в разных регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU