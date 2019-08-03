2019-08-03T13:49:41+03:00
Общество

Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры-2019

В этом году в АрМИ принимают участие 223 команды из 39 стран мира
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры-2019Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры-2019Фото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

В субботу, 3 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры-2019.

В Минобороны РФ подчеркнули, в играх в этом году принимают участие 223 команды из 39 стран мира. Девять стран - Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия - впервые участвуют в мероприятии. А пять стран - Франция, США, Словакия, Турция и Мексика - направили своих наблюдателей.

- В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран, - подчеркнул Шойгу, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 3 августа, состоится танковый биатлон в «Алабино». Стартует самый зрелищный этап V Армейских международных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Фиджи упал медицинский вертолет
Минздрав составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с расстройствами психики
В Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов
Ювентус отклонил первое предложение Арсенала по Ругани
Северная Корея сообщила об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
В Минобороны РФ заявили, что для проведения разведки очагов пожаров в Красноярский край переброшены самолеты Су-24МР
Италия предложила РФ помощь в тушении пожаров в Сибири
Мутко раскритиковал работу иркутских властей по предоставлению пострадавшим жилья
Под полом московской "Чайханы" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногами
В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ
В США озвучили сумму расходов на расследование Мюллера по "российскому вмешательству"
В Интернете обвинили мать жениха за наряд "невесты"
В столичном районе Замоскворечье несколько вертолетов тушат пожар в нежилом здании
Американские СМИ заявили, что Boeing737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года
Украинские СМИ назвали зарплату Владимира Зеленского
Минздрав России назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезом
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии