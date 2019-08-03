СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-03T13:49:41+03:00

В этом году в АрМИ принимают участие 223 команды из 39 стран мира

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В субботу, 3 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры-2019.

В Минобороны РФ подчеркнули, в играх в этом году принимают участие 223 команды из 39 стран мира. Девять стран - Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия - впервые участвуют в мероприятии. А пять стран - Франция, США, Словакия, Турция и Мексика - направили своих наблюдателей.

- В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран, - подчеркнул Шойгу, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 3 августа, состоится танковый биатлон в «Алабино». Стартует самый зрелищный этап V Армейских международных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU