Танковый биатлон в «Алабино»: Самый зрелищный этап V Армейских международных игр стартует 3 августа

На подмосковном полигоне «Алабино» с 3 по 17 августа пройдет самый зрелищный этап V Армейских международных игр. Тысячи зрителей по традиции собираются, чтобы посмотреть, как многотонная военная техника соревнуется в скорости.

Танковый биатлон: прямая трансляция.Битва бронированных гладиаторов начинается на полигоне Алабино ! Смотрите церемонию открытия V Армейских международных игр в прямом эфире

На дистанцию выйдут танки Т-72 или подобные им машины. Участие в соревнованиях примут команды из разных стран. Кроме того, в этом году в некоторых дисциплинах выступят женские экипажи.

Ежегодно полигон превращается в настоящее поле боя с препятствиями для танков в виде рвов с водой и песочных насыпей. Военной технике нужно преодолеть трассу и при этом поразить разные цели. И все это на скорость. Выглядит очень зрелищно, однако вживую посмотреть на биатлон удастся не всем. Для тех, кто не сможет выбраться на полигон «Алабино» прямая онлайн-трансляция танкового биатлона 2019 будет доступная на сайте kp.ru. Начало в 11:00.

Посмотреть полную программу танкового биатлона 2019 можно в разделе афиша.