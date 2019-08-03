СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-03T14:36:19+03:00

Британка чуть не лишилась конечностей после купания в джакузи Фото: из личного архива

Спустя девять дней после водных процедур у Хейли Томас проступили крупные язвы по всему телу

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Жительница Великобритании Хейли Томас чуть не лишилась обеих ног после водных процедур в джакузи. Спустя девять дней после купания у 46-летней британки проступили крупные язвы по всему телу.

Дело в том, что женщина случайно порезала бритвой свою правую ногу за несколько часов до того, как забралась в джакузи. Через несколько часов все тело женщины покрылось болезненными ярко-красными высыпаниями. Через неделю после опасных водных процедур женщину решили госпитализировать.

Врачи выяснили, что в джакузи через двухмиллиметровый порез в кровь британки проникли опасные бактерии. В результате у женщины развился сепсис. Врачи предупредили, что, возможно, им придется вырезать поврежденную кожу и полностью ампутировать конечности, пишет издание The Mirror.

В течение трех недель женщина принимала огромное количество антибиотиков и надеялась на чудо. Благодаря правильному лечению женщине удалось сохранить конечности, однако на теле остались шрамы от язв.

После случившегося шокированная британка заявила, что теперь с ужасом наблюдает за тем, как люди принимают джакузи. По ее словам, она не могла себе представить, что с ней может произойти что-то подобное.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 55-летняя британка попросила сделать сумочку из кожи, снятой с собственной ноги. Женщине из-за тяжелого заболевания предстоит операция по ампутации ноги, и она решила так сохранить память о ней.

ИСТОЧНИК KP.RU