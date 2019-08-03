Роспотребнадзор напомнил россиянам об угрозах отдыха в тропических странах

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-03T15:35:38+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации россиянам, которые выезжают на отдых в тропические страны, где широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания. Соответствующие советы опубликованы в субботу на сайте ведомства.

Согласно документу, речь идет о странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании, в которых теплый влажный климат содействует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, а также активному выплоду насекомых и гельминтов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что инфекции передаются через воду, грязные продукты, кровососущих насекомых. Кроме того, причиной заболевания легко может стать контакт с больным человеком.

Список основных рекомендаций:

- туристам следует заблаговременно уточнять в органах Роспотребнадзора, либо у туроператоров информацию об эпидемиологической ситуации в стране, в которую они направляются, а также проверять наличие медицинской страховки.

- направляясь в страны, неблагополучные по желтой лихорадке и брюшному тифу, нужно пройти вакцинацию, а с малярией – заблаговременно получить рекомендации о профилактических препаратах.

- употреблять россиянам в тропических странах нужно только проверенные продукты питания, а также воду. Важно соблюдать правила личной гигиены, а также использовать средства защиты от укусов насекомых.

- при купании в водоемах и бассейнах ни в коем случае нельзя допускать попадания воды в рот. Также следует воздержаться от контактов с дикими и домашними животными. Лучше не брать чужую одежду, а также не примерять вещи местных жителей.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о предупреждениях Роспотребнадзора, связанных с высокими рисками заражения бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU