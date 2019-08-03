2019-08-03T16:26:28+03:00
Политика

ГУ МВД: На несогласованной акции задержали 30 человек

По их же данным, на несогласованную акцию протеста к этому времени пришли около 350 участников
Сергей ПОЛОСАТОВ
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Точное количество задержанных будет известно после окончания акции протеста.Точное количество задержанных будет известно после окончания акции протеста.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным ГУВД Москвы, по состоянию на 15 часов в несогласованной акции приняли участие около 350 участников, 30 из которых были задержаны сотрудниками полиции непосредственно на местах проведения акции. По заявлению пресс-службы ГУВД, поводом для задержаний стали «нарушения общественного порядка», совершенные ими.

Сотрудники правоохранительных органов постоянно призывают прохожих разойтись, но при этом задержания продолжаются. Были даже попытки задержать журналистов, которых на местах сборах участников акции собралось едва ли не больше, чем самих протестующих.

По данным других источников, задержанных больше на несколько десятков, но точное количество будет определено по окончании акции. Которая продолжается и по состоянию на 16 часов. Чему способствует и погода в центре столицы, поскольку дождь прекратился, а тучи и облака стали рассеиваться.

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В несогласованной акции приняли участие около 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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