2019-08-03T16:29:48+03:00
Политика

Любовь Соболь до несогласованной акции не доехала

Ее задержали на выходе из собственного штаба [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Любовь Соболь не удалось попасть на акции протеста.Любовь Соболь не удалось попасть на акции протеста.Фото: REUTERS
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Любовь Соболь, чуть ли не единственная кандидат в кандидаты в Мосгордуму, оставшаяся после беспорядков 27-го июля на свободе (благодаря малолетнему ребенку), утверждающая, что к этой субботе она голодает уже больше 20 дней, объявила накануне, что намерена принять участие в несогласованной акции протеста 3-го августа. И даже опубликовала результаты анализа своей мочи, чтобы все увидели, что ее дела не так плохи.

Но принять участие в несанкционированной акции ей все же не удалось. Несмотря на все попытки «замести следы» (Любовь накануне даже заночевала не у себя дома, а в своем штабе), полиция поджидала ее на выходе. Трудно сказать, что навело правоохранителей на ее след: то ли распиаренность этой информации в соцсетях, то ли толпа журналистов у входа в избирательный штаб Соболь, ожидающих ее выхода, то ли что-то еще. Но когда Соболь появилась, еле передвигая ноги и отвечая слабым затухающим голосом на вопросы журналистов (третья декада голодовки началась все-таки!), к ней тут же подошли два сержанта, которые воспрепятствовали ее посадке в вызванную машину такси.

Своим зычным голосом Соболь буквально заткнула полицейских, которых стало не слышно. Фото: REUTERS

Своим зычным голосом Соболь буквально заткнула полицейских, которых стало не слышно.Фото: REUTERS

И тут у всех появилась возможность убедиться, что дела у Любы действительно «не так и плохи». Во всяком случае, своим зычным голосом она буквально заткнула полицейских, которых стало не слышно. На помощь к сержантам пришли еще несколько полицейских в бронежилетах и шлемах, и они буквально отнесли Соболь в полицейский автомобиль, который и увез ее в неизвестном направлении.

Судя по всему, вызванному таксисту так никто ничего и не заплатил.

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По их же данным, на несогласованную акцию протеста к этому времени пришли около 350 участников (подробности)

Любовь Соболь до несогласованной акции не доехала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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