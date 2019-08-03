Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-03T17:10:14+03:00

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Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся 31 июля, обсудили смену американского посла в Москве.

Лидеры двух стран подчеркнули необходимость в назначении нового кандидата на эту дипломатическую должность, пишет CNN. В посольстве США в России изданию рассказали о нескольких ужинах американского посла Джона Хантсмана и его супруги с другими дипломатами. СМИ допускает, что это может быть подготовкой его самого, а также семьи к выезду из России.

Ранее сайт kp.ru писал, что посол США в России Джон Хантсман может сбежать на родину до конца года. Этот человек собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Юты.

Напомним, Джон Хантсман возглавил посольство США в России в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU