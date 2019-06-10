Американский посол в России может сбежать на родину

СЕГОДНЯ 22:26 2019-06-10T22:26:57+03:00

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Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман может сбежать на родину до конца года. Этот человек собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Юты. Об том в понедельник, 10 июня, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источник.

В Госдепе признали, что слышали об этом, но от комментариев по существу журналистам было отказано.

"Я видел эти сообщения, но пусть посол Хантсман говорит сам за себя, поэтому направляю вас в его пресс-службу", - заявил корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.

Заметим, Хантсман не зря надеется выиграть эти выборы. Он был губернатором это штата с 2005 по 2009 год. До и после этого руководил дипмиссиями в Сингапуре и Китае. В Россию пришел в 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU