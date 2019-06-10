Американский посол в России может сбежать на родину
Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман может сбежать на родину до конца года. Этот человек собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Юты. Об том в понедельник, 10 июня, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источник.
В Госдепе признали, что слышали об этом, но от комментариев по существу журналистам было отказано.
"Я видел эти сообщения, но пусть посол Хантсман говорит сам за себя, поэтому направляю вас в его пресс-службу", - заявил корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.
Заметим, Хантсман не зря надеется выиграть эти выборы. Он был губернатором это штата с 2005 по 2009 год. До и после этого руководил дипмиссиями в Сингапуре и Китае. В Россию пришел в 2017.
ИСТОЧНИК KP.RU