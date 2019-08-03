2019-08-03T17:23:38+03:00
Политика

Самолет ВВС США провел разведку у берегов Черного моря России

Разведывательный полет начался в 11:15 по московскому времени [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья РоссииАмериканский самолет провел разведку у Черноморского побережья РоссииФото: REUTERS
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Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Военно-морских сил Соединенных Штатов Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма. Такая информация следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Отмечается, что воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей на греческом острове Крит. В 11:15 оно приступило к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.

Сайт kp.ru писал, что в конце июля за сутки сразу были зафиксированы два самолета ВМС США, которые вели разведку у берегов Крыма. В частности, противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Он в течение нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова.

Второй самолет - судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с региональным номером 15651. Он поднялся в небо с полигона Суда-Бей в Греции, а затем дважды прошел вдоль юго-восточных границ Крыма.

Самолёт радиоэлектронной разведки США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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