Матч Спартак - Динамо 3 августа 2019: экс-капитан "Спартака" Паршивлюк появится в старте у динамовцев

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-03T18:11:55+03:00

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В субботу, 3 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арене" пройдет матч 4 тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо". В стартовом составе номинальных гостей этой встречи оказался знаковый для спартаковцев игрок - экс-капитан "Спартака" Сергей Паршивлюк. Сегодня, 3 августа, он будет играть в обороне у "Динамо". Ну а новичок динамовцев Клинтон НЖи начнет игру в запасе.

Стартовый состав "Динамо": Шунин – Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш – Юсупов, Каборе, Шиманьски, Жоаузинью – Панченко, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулев, Черных, Теттех, Кардозу, Нжи.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Динамо. Начало игры в 19:00 по московскому времени. Эта встреча будет третьим матчем очередного игрового дня в Премьер-Лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU