2019-08-03T20:09:31+03:00
Происшествия

В Подмосковье на парковке жилого комплекса сгорело шесть машин

Причина пожара пока неизвестна [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Подмосковье на парковке жилого комплекса сгорело шесть машин. Фото: очевидцыВ Подмосковье на парковке жилого комплекса сгорело шесть машин. Фото: очевидцы
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Шесть машин сгорело на парковке во дворе жилого комплекса «Афродита» в ночь на субботу в поселке Мебельной фабрики в Мытищинском районе Подмосковья.

Как рассказали «КП» очевидцы, людям, проживающим в ЖК, негде ставить машины. Из-за того, что рядом началась стройка местную парковку закрыли, жильцы вынуждены ставить автомобили в два ряда.

Пожар на парковке во дворе жилого комплекса «Афродита». Фото: очевидцы

Пожар на парковке во дворе жилого комплекса «Афродита». Фото: очевидцы

Именно такая ситуация привела к тому, что пожарные долго не могли проехать к месту пожара. Им пришлось тянуть шланг через два дома, чтобы приступить к тушению. В настоящее время причина возгорания пока неизвестна.

Причина пожара на паровке в Подмосковье не известна. Фото: очевидцы

Причина пожара на паровке в Подмосковье не известна. Фото: очевидцы

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что пожар произошел в четырехэтажном здании старой постройки в центре Москвы. Для тушения пожара МЧС России задействовало авиацию. В результате ЧП пострадал один пожарный.

6 машин сгорело на парковке во дворе ЖК "Афродита" в Мытищинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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