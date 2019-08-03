В Подмосковье на парковке жилого комплекса сгорело шесть машин
Шесть машин сгорело на парковке во дворе жилого комплекса «Афродита» в ночь на субботу в поселке Мебельной фабрики в Мытищинском районе Подмосковья.
Как рассказали «КП» очевидцы, людям, проживающим в ЖК, негде ставить машины. Из-за того, что рядом началась стройка местную парковку закрыли, жильцы вынуждены ставить автомобили в два ряда.
Пожар на парковке во дворе жилого комплекса «Афродита». Фото: очевидцы
Именно такая ситуация привела к тому, что пожарные долго не могли проехать к месту пожара. Им пришлось тянуть шланг через два дома, чтобы приступить к тушению. В настоящее время причина возгорания пока неизвестна.
Причина пожара на паровке в Подмосковье не известна. Фото: очевидцы
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что пожар произошел в четырехэтажном здании старой постройки в центре Москвы. Для тушения пожара МЧС России задействовало авиацию. В результате ЧП пострадал один пожарный.
6 машин сгорело на парковке во дворе ЖК "Афродита" в Мытищинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU