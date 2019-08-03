Названа основная версия причин пожара в центре Москвы
Среди основных версий пожара в бывшем производственном здании старой постройки в столичном районе Замоскворечье рассматривается поджог. Об этом в субботу сообщили в правоохранительных органах.
«Основная версия - занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог", - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.
Отмечается, что электротехническая версия пожара полностью исключена, поскольку здание неэксплуатируемое. «Оно отключено от всех коммуникаций, включая электроснабжение», - подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в МЧС в 06:18. Спасатели немедленно выехали на место ЧП. Для тушения пожара МЧС России задействовало авиацию. Известно, что в борьбе с очагами возгорания пострадал пожарный.
Полыхающее здание в центре Москвы тушат несколько вертолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU