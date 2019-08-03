2019-08-03T16:10:33+03:00
Происшествия

Названа основная версия причин пожара в центре Москвы

Возгорание могло произойти из-за поджога [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Поджог рассматривается среди версий пожара в бывшем производственном здании старой постройки на Дубининской улице в МосквеПоджог рассматривается среди версий пожара в бывшем производственном здании старой постройки на Дубининской улице в Москве
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Среди основных версий пожара в бывшем производственном здании старой постройки в столичном районе Замоскворечье рассматривается поджог. Об этом в субботу сообщили в правоохранительных органах.

«Основная версия - занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог", - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

Отмечается, что электротехническая версия пожара полностью исключена, поскольку здание неэксплуатируемое. «Оно отключено от всех коммуникаций, включая электроснабжение», - подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в МЧС в 06:18. Спасатели немедленно выехали на место ЧП. Для тушения пожара МЧС России задействовало авиацию. Известно, что в борьбе с очагами возгорания пострадал пожарный.

Полыхающее здание в центре Москвы тушат несколько вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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