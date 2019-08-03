Шойгу пригласил армии стран НАТО присоединиться к Армейским международным играм
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что нельзя утверждать, что армии стран НАТО не принимают участие Армейских международных играх (АрМИ) исключительно по политическим мотивам.
"Политические соображения, они, конечно, присутствуют», - отметил он, при этом добавив, что есть «еще очень много рисков». «Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», - пояснил глава ведомства.
Шойгу также добавил, что Россия приглашает страны НАТО присоединиться к соревнованиям. Однако он отметил, что это не является самоцелью страны. России преследует совсем другие цели, например, чтобы российская армия была обучена, оснащена и боеготова.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 3 августа стартовали Пятые Армейские международные игры-2019. В них принимают участие 223 команды из 39 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU