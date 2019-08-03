2019-08-03T20:59:44+03:00
Политика

Шойгу пригласил армии стран НАТО присоединиться к Армейским международным играм

Глава Минобороны РФ при этом отметил, что их присутствие не является самоцелью
Марина ВЕНЦОВА
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что нельзя утверждать, что армии стран НАТО не принимают участие Армейских международных играх (АрМИ) исключительно по политическим мотивам.

"Политические соображения, они, конечно, присутствуют», - отметил он, при этом добавив, что есть «еще очень много рисков». «Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», - пояснил глава ведомства.

Шойгу также добавил, что Россия приглашает страны НАТО присоединиться к соревнованиям. Однако он отметил, что это не является самоцелью страны. России преследует совсем другие цели, например, чтобы российская армия была обучена, оснащена и боеготова.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 3 августа стартовали Пятые Армейские международные игры-2019. В них принимают участие 223 команды из 39 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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