Полиция Техаса проверяет информацию о стрельбе в торговом центре

СЕГОДНЯ 21:41 2019-08-03T21:41:44+03:00

Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало

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В Техасе сотрудники полиции проверяет сообщения о стрельбе, которая, предположительно, произошла в одном из торговых центров города Эль-Пасо.

"Произошла стрельба, - говорится в сообщении городского управления полиции в «Твиттере». - Избегайте района близ торгового центра Cielo Vista".

Со своей стороны, телеканал CBS сообщает, что инцидент мог произойти в магазине Walmart на территории данного ТЦ. По словам очевидцев, они там видели двух вооруженных людей, а также слышали не менее десяти выстрелов.

В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в американском штате Техас произошла стрельба около Католической Церкви Христа Искупителя. Как позже стало известно 62-летний мужчина хотел убить свою дочь и жену.

ИСТОЧНИК KP.RU