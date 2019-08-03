Полиция Техаса проверяет информацию о стрельбе в торговом центре
В Техасе сотрудники полиции проверяет сообщения о стрельбе, которая, предположительно, произошла в одном из торговых центров города Эль-Пасо.
"Произошла стрельба, - говорится в сообщении городского управления полиции в «Твиттере». - Избегайте района близ торгового центра Cielo Vista".
Со своей стороны, телеканал CBS сообщает, что инцидент мог произойти в магазине Walmart на территории данного ТЦ. По словам очевидцев, они там видели двух вооруженных людей, а также слышали не менее десяти выстрелов.
В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в американском штате Техас произошла стрельба около Католической Церкви Христа Искупителя. Как позже стало известно 62-летний мужчина хотел убить свою дочь и жену.
ИСТОЧНИК KP.RU