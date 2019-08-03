Медведчук: Украине нужно решать газовый вопрос с Россией

3 Авг. 23:15 2019-08-03T23:15:40+03:00

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что если действующая украинская власть не захочет этого делать, то она «распишется в неспособности» изменить ситуацию в стране

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В решении газового вопроса на Украине есть только один путь – это договариваться с Россией. Такое мнение высказал в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

При этом он отметил отметил в «Твиттере», что «если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ходе встречи в марте премьер-министра России Дмитрия Медведева с лидером партии ОПЗЖ Юрием Бойко, Виктором Медведчуком, глава «Газпрома» Алексей Миллер, который также присутствовал на встрече, заявил, что корпорация готова продлить контракт на транзит российского газа через территорию Украины на основании уже действующего соглашения. Кроме того, он заверил, для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU