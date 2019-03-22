"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-22T17:21:19+03:00

Соглашение может быть заключено на основании уже действующего договора

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"Газпром" готов продлить контракт на транзит российского газа через территорию Украины на основании уже действующего соглашения. Такое заявление глава корпорации Алексей Миллер сделал в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также кандидатом в президенты незалежной Юрием Бойко.

Председатель совета директоров "Газпрома" напомнил, что действующий контракт заканчивается 31 декабря 2019 года, однако российская сторона готова вести переговоры по его сохранению.

"Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали и всегда были сторонниками такого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине", - сказал Миллер, слова которого транслировал телеканал "112 Украина".

По мнению главы компании, данный проект лишь повысит надежность и стабильность транзита газа европейским потребителям. Что касается возобновления прямых поставок, на которых ранее настоял Бойко, то в "Газпроме" готовы рассмотреть вариант заключения и такого контракта. В случае его принятия цены на газ для простых украинцев упадут примерно на четверть.

Сайт kp.ru писал о том, что в пятницу. 22 марта, в подмосковной резиденции Медведева проходит встреча с украинскими политиками. Со стороны Киева в переговорах принимает участие не только Бойко, но еще и глава совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

ИСТОЧНИК KP.RU