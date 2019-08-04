2019-08-04T03:58:28+03:00
Общество

В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвал

Летчики должны были выполнить рейс по маршруту Глазго - Нью-Йорк
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвалВ Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвалФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская United Airlines была вынуждена отменить рейс из Глазго в Нью-Йорк из-за двух пьяных пилотов, которое должны были управлять самолетом. Пассажиров пообещали доставить пункт назначения другим рейсом как можно скорее.

По данным издания The Sun, оба пилота не смогли пройти тест на содержание алкоголя в крови. Сообщается, что одному из них 61 год, а второму 45 лет.

- Эти пилоты были немедленно сняты со службы, и мы полностью сотрудничаем с местными властями, - отметил представитель авиакомпании.

Помимо того, что пилотов отстранили от службы их арестовали. Под стражей они будут находиться до вторника, 6 августа. В этот день должен состоятся суд, который решит, что делать с летчиками.

Аналогичный случай произошел годом ранее в Германии. Сотрудники аэропорта обратили внимание на летчика с «неуверенной походкой» и сообщили в службу безопасности. Уже в кабине пилот прошел проверку на состояние алкогольного опьянения. Тест он завал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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