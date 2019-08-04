В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от ЧС

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-04T07:50:59+03:00

Страховка может распространяться не только на природные ЧС, но и пожары, взрывы газа и даже заливы со стороны соседей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежемесячная выплата по страховке будет составлять около 150 рублей, и при желании ее можно внести в квитанцию ЖКУ

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В это воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, принятому еще годом ранее, власти каждого отдельного региона смогут создавать собственные программы, описывающие взаимодействие страховщиков и властей. В любом случае, при компенсации ущерба деньги будут выделяться как из бюджета, так и самой компанией. Пострадавшей стороне могут выдать новое жилье или выплатить определенную сумму.

Программа покрывает всего четыре типа рисков: от минимального до обязательного. В последнем случае компенсация составит 300-500 тысяч рублей и будет выплачена лишь в случае уничтожения жилья в результате официально объявленной ЧС. При желании вы можете застраховать квартиру и от более мелких происшествий, включая бытовые - пожар, залив, взрыв газа.

Сайт kp.ru писал, что сумма ежемесячного платежа составит в среднем 150 рублей (по три рубля на квадратный метр жилья). Она будет складываться из данных о площади квартиры и дополнительных рисков. Оплачивать страховку можно будет прямо через квитанцию по оплате ЖКУ, если такой способ разрешат региональные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU