2019-08-04T09:44:24+03:00
Общество

Названы регионы с наибольшим числом алкогольно-зависимых пациентов

Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Составлен рейтинг регион по числу пациентов с алкогольной зависимостьюСоставлен рейтинг регион по числу пациентов с алкогольной зависимостьюФото: Алексей ФОКИН
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Около 75,7 тыс. жителей России встали на учет с впервые выявленными психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны за 2018 год.

Регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью:

1. Москва и Московская область - по 2,8 тыс. человек;

2. Пермский край и Челябинская области - по 2,4 тыс.;

3. Республика Башкортостан - 2,2 тыс.;

4. Свердловская область - 2,1 тыс.;

5. Алтайский край - 2 тыс.

Лучше всего ситуация обстоит в Ингушетии, где в прошлом году был выявлен всего один случай психического расстройства, вызванного алкогольной зависимостью. Также положительные показатели наблюдаются в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкессии (101) и на Чукотке (103), передает телеканал RT.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг российских регионов по общему числу пациентов с расстройствами в психики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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