СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-04T14:57:21+03:00

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Серьезной кровопотерей и госпитализацией завершилось празднование Дня Воздушно-десантных войск в Днепре.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 августа, во дворе жилого дома на Мануйловском проспекте. Между десантником и группой мужчин разгорелся спор, предметом которого стал День ВДВ. Дело в том, что киевские власти перенесли дату празднования со 2 августа на 21 ноября, но многие по привычке отмечают летом.

Мужчинам видимо не понравилось, что десантник не следует нововведению - ссора переросла в драку и закончилась поножовщиной. Один из нападавший ударил вдвшника ножом в горло, а потом они вместе продолжили бить пострадавшего ногами.

Очевидцы происшествия вызвали скорую и полицию, компания, тем временем, покинула двор. Десантник потерял много крови и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Поиски нападавших продолжаются, передает "Информатор".

Сайт kp.ru писал о том, что все российское - будь то праздники, музыка или книги - вызывает у некоторых, особо радикальных украинцев настоящую ярость. Так, например годом ранее жители села Буйнер жестоко избили переехавшего с Донбасса инвалида за то, что он говорил на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU