2018-06-24T14:15:42+03:00
Политика

Ирина Фарион и Лариса Ницой конкурируют друг с другом в борьбе против «русского»

В своей ненависти они несут уже такой бред, что интересен только психиатрам
Александр ГРИШИН@orgstruk
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На самом деле психическое состояние обеих дам-«патриоток» - это уже не просто клиникаНа самом деле психическое состояние обеих дам-«патриоток» - это уже не просто клиника
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Широкое соревнование за право называться умом, честью и совестью нынешней незалежной Украины развернулось в этой стране. В попытках напомнить о себе посредством дешевого пиара лидируют дамы – третьеразрядная детская писательница Лариса Ницой и некогда бывшая в центре внимания СМИ, но ныне закинутая на политическую обочину экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

Ницой на протяжении последних месяцев вынюхивающая, кто и где говорит на русском языке, и строчащая по этому поводу жалобы даже на сотрудников СБУ, дошла до алогичного промежуточного финиша. Вздрагивающая от русской речи даже во сне Лариса вдруг объявила, что настоящие русские – это украинцы, и призвала переименовать Россию в Московию.

- Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты, - заявила она и посетовала - У нас стырили все. Мы с вами русские на самом деле, а они - московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь.

Про то, что еще Ивана Третьего именовали «государем всея Руси», украинская писательница явно не знает. Впрочем, можно ли говорить о человеке, как о писателе, если он/она употребляет в разговоре слово «ихний» - тот еще вопрос. Зато готова совершать все новые и новые «исторические открытия».

- Екатерина Вторая и издала следующий указ - всех московитов, которые называют себя московитами - бить палками беспощадно. Это исторический факт, это лежит в музеях! В результате московитов наказывали и заставляли называться русскими, - выдала она. Право слово, хочется вспомнить фильм про Ивана Васильевича, только не Третьего, а Грозного и управдома Буншу: «Когда вы говорите Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите».

А вот экс-депутат ВР и бывшая партийно-советская номенклатурщица Ирина Фарион, прославившаяся тем, что требовала в детских садах давать детям имена украинские, а не русские, с начала весны этого года снова на арене украинского шапито. В апреле она обвинила русскоязычных украинцев, что они «умственно отсталые, предатели, отступники, ренегаты и гибриды», и заявила, что именно они «притянули в страну войну».

А буквально на днях Ирина Фарион в ответ на скандал, когда в мариупольском кафе избили украинского подполковника-пограничника якобы за то, что он требовал «меню на украинском языке» (на самом деле пресекли пьяный дебош военного) предложила: «Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому «москворотому», то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ».

Глядя на эту подругу Кощея Бессмерного и представляя, как она подбирает повыше юбку, чтобы дотянуться своей тощенькой конечностью до чьей-то челюсти, трудно удержаться от смеха. Но если бы тысячная доля ее ненависти к России превращалась бы в ядовитую слюну, то в радиусе километра вокруг Фарион все было бы усеяно трупами.

На самом деле психическое состояние обеих дам-«патриоток» - это уже не просто клиника, как говорят, а настолько запущенное заболевание, что ремиссии уже не будет даже теоретически. Не будучи в силах дотянуться до просто россиян, они поднимают волну ненависти к своим русскоязычным согражданам, натравливая на них радикалов. И приближают этим окончательный раскол и развал Украины. Они показывают европейцам и американцам настоящую Украину такой, какая она есть в реальности. Дикую, грубую, фашиствующую в своей первобытной ненависти. Сметают с нее шелуху европейских устремлений и налет цивилизованности.

Они, конечно, большие сволочи, но за эту откровенность им можно и спасибо сказать.

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