На Украине из-за русского языка порвали рот беженцу-инвалиду с Донбасса

СЕГОДНЯ 21:15 2018-07-05T21:18:03+03:00

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Украинские политики-нацисты сделали свое кровавое дело. День и ночь киевское телевидение вытравливает все русское в незалежной. И пропаганда дала свои плоды. В украинском селе Буймер трое жителей избили инвалида Вячеслава Рожкова. Он 20 лет проработал на шахте, получил инвалидность второй степени и переехал на Украину с Донбасса.

В чем причина таких зверств? Рожков и его семья разговаривают на русском языке. Односельчане сначала поколотили Рожкова, потом вытащили на дорогу и попытались переехать на машине. К счастью, инвалид сумел вырваться и убежать. Шахтера привезли в местную больницу. Там врачи зафиксировали: нападавшие русофобы разорвали Рожкову рот.

- Мы выходим из магазина: — А почему вы разговариваете на русском языке? — Ну как почему? Ну, разговариваем. — Вы должны разговаривать на украинском. Я говорю: так подожди, но ведь никто никому ничего не должен, - рассказала журналистам о зачине нападения супруга избитого Лидия.

Теперь на "палачей", пытавшихся убить донецкого шахтера, завели уголовное дело.

- Уровень агрессии на Украине зашкаливает, - рассказал «КП» психолог Павел Жавнеров. – Из каждого утюга идет пропаганда, разжигающая ненависть к России. Возможно, нападавшие – это маргиналы, у которых что-то переклинило в голове. Или они были пьяны. Но киевским журналистам надо сбавить обороты антироссийской работы. Иначе все закончится массовыми побоищами.