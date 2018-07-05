2018-07-05T21:18:03+03:00
В мире

На Украине из-за русского языка порвали рот беженцу-инвалиду с Донбасса

Мужчину избили и попытались переехать машиной
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Теперь на "палачей", пытавшихся убить донецкого шахтера, завели уголовное делоТеперь на "палачей", пытавшихся убить донецкого шахтера, завели уголовное делоФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Украинские политики-нацисты сделали свое кровавое дело. День и ночь киевское телевидение вытравливает все русское в незалежной. И пропаганда дала свои плоды. В украинском селе Буймер трое жителей избили инвалида Вячеслава Рожкова. Он 20 лет проработал на шахте, получил инвалидность второй степени и переехал на Украину с Донбасса.

В чем причина таких зверств? Рожков и его семья разговаривают на русском языке. Односельчане сначала поколотили Рожкова, потом вытащили на дорогу и попытались переехать на машине. К счастью, инвалид сумел вырваться и убежать. Шахтера привезли в местную больницу. Там врачи зафиксировали: нападавшие русофобы разорвали Рожкову рот.

- Мы выходим из магазина: — А почему вы разговариваете на русском языке? — Ну как почему? Ну, разговариваем. — Вы должны разговаривать на украинском. Я говорю: так подожди, но ведь никто никому ничего не должен, - рассказала журналистам о зачине нападения супруга избитого Лидия.

Теперь на "палачей", пытавшихся убить донецкого шахтера, завели уголовное дело.

- Уровень агрессии на Украине зашкаливает, - рассказал «КП» психолог Павел Жавнеров. – Из каждого утюга идет пропаганда, разжигающая ненависть к России. Возможно, нападавшие – это маргиналы, у которых что-то переклинило в голове. Или они были пьяны. Но киевским журналистам надо сбавить обороты антироссийской работы. Иначе все закончится массовыми побоищами.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Николай Стариков: Трамп Крым не признает, но и «Северный поток» не торпедирует
Известный писатель на «Радио Комсомольская правда» ответил на вопросы редакции и слушателей о том, перевернется ли мир после встречи президентов России и США 16 мая в Хельсинки [радиопередача]
Питались шоколадками, делились бутылочками с водой: как 12 школьников-футболистов и их тренер выжили в затопленной пещере
«Комсомолка» дозвонилась до участников операции по спасению команды детей, которая уже 11 день находится в подземной ловушке в Таиланде [инфографика, видео]
Виктория Скрипаль - "Комсомолке": Борюсь за своих родственников с британскими властями, сумею и интересы избирателей отстоять
Живущую в Ярославле племянницу английского шпиона выдвинули в депутаты областной думы. Радио "Комсомольская правда" дозвонилось до Виктории Скрипаль
Белорусский безвиз помог понять загадочную русскую душу
Что празднуют белорусы в День независимости? Какая формула поможет создать общий рынок? За кого на ЧМ болеют сябры? Об этом посол Беларуси в РФ Игорь Петришенко рассказал главному редактору «КП» Владимиру Сунгоркину
Новости 24
Местом встречи Путина и Трампа в Хельсинки станет президентский дворец
Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России как стабильную
В Google отреагировали на утечку документов из облачного сервиса Docs
Все клиенты "Натали Турс" буду вывезены из-за рубежа в течение двух недель
Трехсторонние переговоры по газу между ЕС, Украиной и РФ пройдут 17 июля
Украинцы порвали рот инвалиду-переселенцу из Донецка из-за русского языка
В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
С Даны Борисовой сняли запрет на выезд за границу
Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Севастополе
Минюст подтвердил вынесение первого штрафа по закону о СМИ-иноагентах
Трамп надеется, что встреча с Путиным приведет к конструктивному взаимодействию
Коммунисты сомневаются в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы
Росгвардейцы оригинально "болеют" за российских футболистов
Парламент Македонии лишил президента права блокировать переименование страны
"Украинский солдат заходит в Москву": В Киеве представили план по возвращению Донбасса
Турция досрочно отменит режим ЧП, введенный после попытки госпереворота
Две экскурсионные лодки со 130 туристами перевернулись на Пхукете
Депутат Верховной рады принял Федерику Могерини за двух разных людей
Захарова призвала Мэй не переживать за безопасность болельщиков на ЧМ
Боевики ИГ* убили двоих американских военных в сирийском Дейр-эз-Зоре
Британские власти допустили принятие новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери
Лучшие фильмы ужасов-2018: Составлен рейтинг хорроров этого года
Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода
В МЧС прокомментировали сообщение о лифте, рухнувшем с 40 этажа на севере Москвы
По выпавшей из аиста SIM-карте мужчина наговорил 20 часов на 2,5 тысячи евро
Россия призвала спортивные организации отказывать США в праве проводить международные соревнования