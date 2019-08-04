Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-04T15:49:54+03:00

Местные СМИ пишут, что политик мог лететь в Анталию или Таллин

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Глава Киевской госадминистрации и мэр Киева Виталий Кличко улетел из Украины. Об этом стало известно после публикации фото в Facebook журналистки Ирины Каспаровой.

- С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска, - подписала свою публикацию Ирина.

После этого местные СМИ начали писать, что Кличко мог лететь отдохнуть в Анталию или Таллин.

Напомним, в прошлое воскресенье в Турцию вылетел бывший глава Украины Петр Порошенко с женой и детьми. Местные СМИ подчеркнули, что он отказался от государственной охраны, которая по закону положена всем бывшим главам государства, сообщает издание Страна.ua.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Виталий Кличко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных махинациях с землей. Ранее юрист Портнов заявил, что мэр Киева вызывался на допрос «по делу о хищении киевской земли».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723444" frameborder="0"></iframe> Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU