2019-08-04T15:49:54+03:00
В мире

Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину

Местные СМИ пишут, что политик мог лететь в Анталию или Таллин
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мэр Киева Виталий Кличко покинул УкраинуМэр Киева Виталий Кличко покинул УкраинуФото: REUTERS
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Глава Киевской госадминистрации и мэр Киева Виталий Кличко улетел из Украины. Об этом стало известно после публикации фото в Facebook журналистки Ирины Каспаровой.

- С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска, - подписала свою публикацию Ирина.

После этого местные СМИ начали писать, что Кличко мог лететь отдохнуть в Анталию или Таллин.

Напомним, в прошлое воскресенье в Турцию вылетел бывший глава Украины Петр Порошенко с женой и детьми. Местные СМИ подчеркнули, что он отказался от государственной охраны, которая по закону положена всем бывшим главам государства, сообщает издание Страна.ua.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Виталий Кличко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных махинациях с землей. Ранее юрист Портнов заявил, что мэр Киева вызывался на допрос «по делу о хищении киевской земли».

Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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