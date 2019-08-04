Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину
Глава Киевской госадминистрации и мэр Киева Виталий Кличко улетел из Украины. Об этом стало известно после публикации фото в Facebook журналистки Ирины Каспаровой.
- С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска, - подписала свою публикацию Ирина.
После этого местные СМИ начали писать, что Кличко мог лететь отдохнуть в Анталию или Таллин.
Напомним, в прошлое воскресенье в Турцию вылетел бывший глава Украины Петр Порошенко с женой и детьми. Местные СМИ подчеркнули, что он отказался от государственной охраны, которая по закону положена всем бывшим главам государства, сообщает издание Страна.ua.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Виталий Кличко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных махинациях с землей. Ранее юрист Портнов заявил, что мэр Киева вызывался на допрос «по делу о хищении киевской земли».
Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU