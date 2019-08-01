СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-01T17:51:56+03:00

Кличко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных махинациях с землей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее юрист Портнов заявил, что мэр Киева вызывался на допрос «по делу о хищении киевской земли»

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В среду, 31 июля, мэр Киева Виталий Кличко был допрошен в Государственном бюро расследований Украины в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных махинациях с арендой земли в столицы незалежной. Об этом сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

«Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля», - сказала она в комментарии агентству "Укринформ".

Иванова сообщила, что заведенное дело касается возможных незаконных действий во время заключения договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности мэра Киева. В свое очередь бывший боксер на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к украинскому лидеру, в котором назвал команду нового главы незалежной «лживыми непрофессионалами».

ИСТОЧНИК KP.RU