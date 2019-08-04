2019-08-04T17:03:53+03:00
В мире

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2Фото: REUTERS
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Главное метеорологическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 6,2 на северо-востоке Японии. Сообщается, что угрозы цунами нет.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается. Толчки были зафиксированы в 19.23 по местному времени (13.23 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров.

Сообщается, что толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В Токио были зафиксированы толчки силой до трех баллов, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что у берегов Чили произошло мощное землетрясение. Местные жители ощутили подземные толчки. Эпицентр стихии находился ориентировочно в 100 километрах к северо - западу от города Санта -Крус. В населенном пункте живут порядка 33 тысяч человек. Геологическая служба США отмечала, что залегал эпицентр примерно на глубине 10 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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