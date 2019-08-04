Супруга Асада сообщила, что поборола онкологию

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-04T17:56:35+03:00

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Супруга лидера Сирии Башара Асада Асма сообщила, что в результате продолжительного лечения ей полностью удалось победить рак.

При этом она призвала других женщин проводить скрининг рака ежегодно.

- Со всей этой болью и усталостью покончено... К счастью, я целиком поборола рак», - рассказала она в интервью SANA.

Напомним, в январе текущего года врачам удалось провести успешную операцию по удалению опухоли Асме Асад.

О том, что у неё обнаружили онкологическое заболевание, сообщалось в августе прошлого года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году у жены Башара Асада обнаружили онкологическое заболевание. У 42-летней Асмы аль-Асад нашли опухоль молочной железы. Болезнь была диагностирована на ранней стадии. После того, как стало известно о болезни Асмы, в Сети была опубликована фотография из больницы. На картинке Башар Асад поддерживает свою жену во время химиотерапии, супруги улыбаются друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU