У жены Башара Асада обнаружили онкологическое заболевание

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-08T17:30:32+03:00

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У жены президента Сирии Башара Асада обнаружили онкологическое заболевание. 42-летняя Асма аль-Асад проходит лечение в центральном госпитале Дамаска. У нее нашли опухоль молочной железы, пишет сайт argumenti.ru.

У первой леди Сирии обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Болезнь диагностирована на ранней стадии, поэтому велики шансы на успех лечения, сообщила канцелярия сирийского лидера в микроблоге в Twitter.

Также была опубликована фотография из больницы. На картинке Башар Асад поддерживает свою жену во время химиотерапии, супруги улыбаются друг другу.

Напомним, Асма аль-Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) родилась в Лондоне в семье врача и отставного дипломата. Ее родители по-прежнему живут в Великобритании. Ее супруг, президент Сирии Башар Асад, по образованию врач.

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После того, как "Комсомольская правда" взяла эксклюзивное интервью у президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, его жена тоже решила прервать молчание. Асма Асад откровенно поговорила с корреспондентом телеканала «Россия 24». Приводим самые интересные цитаты из этой беседы (подробности).