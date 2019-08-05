Госдеп США обеспокоен планами Турции провести операцию в Сирии

СЕГОДНЯ 04:01 2019-08-05T04:17:43+03:00

Вашингтон пытаются отговорить Анкару от этих намерений, потому что под удар могут попасть американские военные

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Соединенные Штаты очень обеспокоены намерениями Турции провести операцию на территории Сирии, потому что под удар могут попасть находящиеся там американские солдаты. Об этом заявила в воскресенье, 4 августа, руководитель пресс-службы госдепартамента Морган Ортэгус.

«Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ*», - сказала она.

Официальный представитель госдепа добавила, что Вашингтон считает такие действия неприемлемыми и призывает Анкару «работать с нами над совместным подходом». По ее словам, диалог – «единственный способ обеспечить безопасность пограничной зоны», а «любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес», - передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что армия его страны проведет операцию в контролируемых курдскими отрядами самообороны районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU