Госдеп США обеспокоен планами Турции провести операцию в Сирии
Соединенные Штаты очень обеспокоены намерениями Турции провести операцию на территории Сирии, потому что под удар могут попасть находящиеся там американские солдаты. Об этом заявила в воскресенье, 4 августа, руководитель пресс-службы госдепартамента Морган Ортэгус.
«Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ*», - сказала она.
Официальный представитель госдепа добавила, что Вашингтон считает такие действия неприемлемыми и призывает Анкару «работать с нами над совместным подходом». По ее словам, диалог – «единственный способ обеспечить безопасность пограничной зоны», а «любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес», - передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что армия его страны проведет операцию в контролируемых курдскими отрядами самообороны районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.
*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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