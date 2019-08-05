СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-05T12:17:39+03:00

В 2019 году в России может быть зафиксирована техническая рецессия Фото: REUTERS

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Уже в 2019 году жесткая налоговая и денежно-кредитная политика, а также слабый эффект национальных проектов могут привести к технической рецессии в экономике России. Об этом говорится в аналитической записке Института экономики роста им. Столыпина.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития», - отмечает наблюдательный совет, возглавляемый бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по итогам первого квартала 2019 года валовый внутренний продукт (ВВП) России в натуральном выражении вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2108 года. Однако, в институте экономики роста им. Столыпина предполагают, что рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, таким образом сама экономическая активность в стране снижается. Так эксперты говорят о резком сокращении количества малых и средних предприятий - на 7-8% год к году.

ИСТОЧНИК KP.RU