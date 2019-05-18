2019-05-18T11:10:40+03:00
Экономика

Росстат: ВВП России в I квартале 2019 года вырос на 0,5% в годовом выражении

В минувшем году рост российской экономики составил 2,3%
Марина ВЕНЦОВА
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ВВП России в I квартале вырос на 0,5% в годовом выраженииВВП России в I квартале вырос на 0,5% в годовом выраженииФото: REUTERS
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По итогам первого квартала текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) России в натуральном выражении вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие предварительные данные приводятся в сообщении Росстата.

Центробанк (ЦБ) прогнозировал, что рост ВВП страны в первом квартале составит 1-1,5% в годовом выражении, при этом Министерство экономического развития оценивало рост на уровне 0,8%. В 2019 году, по прогнозам ЦБ, ВВП РФ вырастет на 1,2-1,7%, а по оценкам Минэкономразвития ожидает роста на 1,3%.

Согласно оценке Росстата, в 2018 году рост экономики страны составил 2,3%

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, выступая 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, заявил, что темпы роста экономики страны должны превысить 3% в 2021 году. При этом, по мнению политолог и экономист Георгий Бовт, рост ВВП на 3% для экономики РФ недостаточен. Нам нужно, по его мнению, выходить на 5-7%, чтобы догнать передовые страны мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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