Экспорт российского угля на Украину сократился на 85%

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-05T12:26:38+03:00

Поставки угля на Украину в июне сократились на 750 тыс. тонн Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Поставки российского угля на Украину в июне рухнули на 85,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт сократился на 750 тысяч тонн — до 129,3 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В целом с начала года поставки сократились на 11,1%. С января по май они росли, а в июне резко упали. Произошло это в связи с введением разрешительного порядка экспорта.

Сайт kp.ru писал, что с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения на вывоз угля и другого топлива. Ограничения стали ответом на украинские санкции.

В результате многие экспортеры либо вообще прекратили поставки, либо значительно снизили их. По словам директора "Промугольсервиса" Елены Дробиной, украинские металлурги уже разместили заказы на уголь у поставщиков из США и Канады.

Однако говорить о масштабном падении экспорта из России на Украину пока не стоит, считает "Коммерсант". Согласно его данным, многие поставки перенаправляются в Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU