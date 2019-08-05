Экспорт российского угля на Украину сократился на 85%
Поставки российского угля на Украину в июне рухнули на 85,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт сократился на 750 тысяч тонн — до 129,3 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
В целом с начала года поставки сократились на 11,1%. С января по май они росли, а в июне резко упали. Произошло это в связи с введением разрешительного порядка экспорта.
Сайт kp.ru писал, что с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения на вывоз угля и другого топлива. Ограничения стали ответом на украинские санкции.
В результате многие экспортеры либо вообще прекратили поставки, либо значительно снизили их. По словам директора "Промугольсервиса" Елены Дробиной, украинские металлурги уже разместили заказы на уголь у поставщиков из США и Канады.
Однако говорить о масштабном падении экспорта из России на Украину пока не стоит, считает "Коммерсант". Согласно его данным, многие поставки перенаправляются в Белоруссию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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