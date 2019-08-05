Российские банки и компании передадут друг другу персональные данные клиентов

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-05T12:31:45+03:00

Вся информация будет собрана на единой платформе

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Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, к 2020 году намерена создать единую платформу для использования сервисов Big Data.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора организации Алексея Неймана, компании будут обмениваться личными данными своих клиентов при условии минимизации рисков утечки. Сама площадка задумана как некоммерческая, но используемые в ней технологии и сервисы в перспективе должны быть монетизированы.

Планируется, что на платформе будет собрана информация о продажах товаров и оказании услуг, а также выполненных смежных операциях. Разработчики отмечают, что собранные на сервисах данные помогут государству и муниципальным властям.

Информация о мобильности граждан поможет рациональнее спланировать строительство дорог, найти оптимальные места для размещения социальных объектов. Агрегированные данные будут востребованы и бизнесом – предприниматели смогут более точечно выбирать место для открытия магазина, а также формировать ассортимент продукции.

Эксперты считают, что проблема таких проектов в том, что оборот обезличенных данных никак не регулируется, несмотря на предложенные законодательные инициативы. В связи с этим риск утечки персональных данных крайне высок.

Ранее Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банков. Ведомство рассматривает возможность блокировки ресурса, на котором были размещены личные сведения около 900 тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU