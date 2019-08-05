Бразильский наркобарон притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы
Главарь бразильской банды попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью.
Клаувино да Сильва, известный под прозвищем «Коротышка», содержался в тюрьме Джеречино на западе Рио-де-Жанейро. Осужден он был за руководство преступной группировкой «Красная команда». Эта ОПГ контролировала наркотрафик в более чем половине районов города.
Во время визита 19-летней дочери Клаувино переоделся в тайно принесенную одежду: узкие джинсы, футболку с розовыми пончиками и толстовку. Также дочь принесла ему парик и силиконовую женскую маску.
Наркобарон собирался покинуть тюрьму, оставив дочь в камере. Тем не менее волнение и нервозное поведение выдали его и приглядевшаяся служба безопасности задержала преступника.
Руководство тюрьмы уже заявило о переводе Клаувино за побег в тюрьму округа с самым строгим режимом и применении к нему разнообразных дисциплинарных санкций.
Наркобарон из Бразилии притворился своей дочкой, чтобы сбежать из тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU