Бразильский наркобарон притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-05T13:13:29+03:00

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Главарь бразильской банды попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью.

Клаувино да Сильва, известный под прозвищем «Коротышка», содержался в тюрьме Джеречино на западе Рио-де-Жанейро. Осужден он был за руководство преступной группировкой «Красная команда». Эта ОПГ контролировала наркотрафик в более чем половине районов города.

Во время визита 19-летней дочери Клаувино переоделся в тайно принесенную одежду: узкие джинсы, футболку с розовыми пончиками и толстовку. Также дочь принесла ему парик и силиконовую женскую маску.

Наркобарон собирался покинуть тюрьму, оставив дочь в камере. Тем не менее волнение и нервозное поведение выдали его и приглядевшаяся служба безопасности задержала преступника.

Руководство тюрьмы уже заявило о переводе Клаувино за побег в тюрьму округа с самым строгим режимом и применении к нему разнообразных дисциплинарных санкций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/724087" frameborder="0"></iframe> Наркобарон из Бразилии притворился своей дочкой, чтобы сбежать из тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU