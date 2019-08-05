Суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-05T13:24:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Молдавии, самого богатого гражданина республики Владимира Плахотнюка, который обвиняется в организации преступного сообщества. Соответствующее постановление зачитал судья Анатолий Беляков.

Мера пресечения начнет исчисляться с момента экстрадиции политика в Россию или с момента его задержания на территории нашей страны. Адвокат Дарья Константинова заявила, что ее подзащитный невиновен, а во вменяемых ему действиях нет состава преступления, передает ТАСС.

"По делу собран достаточный объем доказательств, позволяющих утверждать о причастности Плахотнюка к вменяемым ему преступлениям и добиваться его экстрадиции в Россию", - ответил на это представитель министерства внутренних дел РФ.

Напомним, что именно Плахотнюк устроил двоевластие в Молдавии, а потом сбежал из страны на частном самолете, предположительно, в США.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее подконтрольный ему Конституционный суд республики решил распустить парламент и провести новые выборы. Для этого президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от власти, а вице-председатель Демпартии Павла Филипа назначен врио главы государства. Парламент выступил с заявлением о попытке узурпации власти, к счастью, ситуацию удалось разрешить.

ИСТОЧНИК KP.RU