Как Россия, США и Евросоюз взяли и договорились о судьбе Молдавии

Вот почему меня всю жизнь не любят пограничники и таможенники?! Десять человек из очереди пройдут, а на мне одиннадцатой - застрянут. Ну, не вызываю я доверия! «Это потому что у тебя красные волосы, - объяснял мне муж. - А пограничники тоже люди, им скучно, а тут идет нечто странное, яркое, можно развлечься, пристать с вопросами».

В Кишинев я летела, настроенная на борьбу, уже зная, что стою в списке невъездных. Но в аэропорту творилось нечто необъяснимое. Общее состояние растерянности и возбуждения. За сутки до моего въезда СИБ (Служба информации и безопасности), которую полностью контролировал молдавский беглый олигарх Плахотнюк, фактически перешла под руководство президента страны Игоря Додона. Раньше всех с российскими паспортами отлавливали, загоняли в комнату для допросов и сортировали: кого пустить, кого нет. А тут русские шли косяком.

Молдавский олигарх Влад Плахотнюк.Фото: REUTERS

Но на мне, естественно, компьютер заклинило. Пограничник напрягся:

- С какой целью?

- Я журналист.

- Пройдемте! - Опять та же комната, откуда меня в прошлый раз вынесли вперед ногами и зашвырнули в самолет обратно до Москвы. Но в этот раз сам заходит внутрь, а меня просит подождать. И ровно через 30 секунд выскакивает:

- Можете идти.

Это чудо! Добро пожаловать в новую Молдавию!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КИШИНЕВОМ

Еще тринадцать лет назад это был прелестный старый город с очаровательными зелеными улицами, приятными для прогулок. Сейчас надо смотреть под ноги. Разбитые вдрызг тротуары, ямы на дорогах, погибающая красота старины и множество новостроек, которые не объехать, не обойти. «Разбомбленный город», - так называют его сами жители. У столицы уже давно нет мэра. То есть его даже выбрали в прошлом году. Им оказался политик Андрей Нэстасе. Но властителю Молдавии олигарху Владу Плахотнюку (кличка «Плаха») он не понравился. Поэтому результаты выборов просто… отменили, отчего Евросоюз прямо-таки ошалел. Нет, в Европе уже ко всякому привыкли. Даже когда «Плаха» украл миллиард евро из банка, выделенный наивными европейцами на развитие Молдавии. Долг теперь висит на бюджете страны, а для Молдавии миллиард евро - это как триллион для России. Но даже кража не так потрясла Европу, как итоги выборов. Как так - взять и отменить результаты?! Да на этом стоит весь цивилизованный мир! В общем, с этого момента ЕС сильно рассорился с Кишиневом и все финансирование прекратил.

А вот во дворике дома, где обитает местная Коммунистическая партия полный порядок. Все тихо, прилично и красиво. Ленин, цветочки, подстриженные газоны. В кабинете бывшего президента Молдавии Владимира Воронина висит сабля легендарного революционера Котовского.

Устав коммунистической партии Молдавии.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Когда у нас тут после перестройки крушили революционный музей, один честный человек принес мне саблю: сохраните, Владимир Николаевич. Вот я и сохранил. Ну, за Котовского!

Мы опрокинули по рюмочке мягкого коньяка и закусили сушками.

- Да, Кишинев дошел до такого состояния, что его уже не восстановишь, - вздыхает Владимир Николаевич. - Город 30 лет с момента разрушения СССР не имеет генерального плана! Пришел бизнесмен, дал взятку, купил пять соток и построил тридцатиэтажный дом. Ни тебе выхода, ни парковки, ни магазина, ни дворика.

Экс-президент Воронин в Молдавии - фигура легендарная, мужик с харизмой. Восемь лет правления. Первый срок все безоговорочно одобряют, а за второй - ругают. Слишком много шушеры прошло через его партию в большую политику. Да тот же Плахотнюк. Но все равно Воронина простой народ любит.

2009 год. Президент Молдавии Владимир Воронин и Владимир Путин во время встречи в Москве. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

- Я горжусь и радуюсь, что ушел и сделал все по Конституции, - говорит он. - Я не изменил в ней ни точки, ни буквы. Конституция - это библия народа. Если каждый туда будет лазить, по рукам надо бить. Молдавия была первой страной после крушения СССР, где к власти пришли коммунисты. Всех тогда нами пугали: коммунист, значит, прокаженный. А я первый сказал, что работать будем по европейским стандартам. А как торговать с Европой по старинке? Нас же никто не примет: ни с бутылкой, ни без бутылки. Подписали даже соглашение об асиметричной торговле, очень выгодное для нас. Я был единственным президентом страны, которого пригласил в гости президент США Буша в свою резиденцию. Мы сидели у камина. Он меня хлопнул по плечу и говорит: «Ну что, чем помочь коммунистам Молдавии?» Я в ответ: «Да мы сами справляемся. Только вот хотим сделать центр по борьбе с коррупцией, отдельный от МВД. Нужна методология, логистика». В общем, прислал нам Буш женщину на самолете, нагруженном документами. Она у нас четыре года работала, пока ногу не сломала.

- Скажите, а что такого мог сказать Плахотнюку американский посол за 15 минут встречи, чтобы «Плаха» немедленно сбежал из страны?

- Он хороший парень, этот Хоган, если забыть, что он посол. Высокий такой баскетболист. И совсем-совсем черный. Зато по-русски говорит и даже молдавский освоил. А ваш посол Мухаметшин - отличный мужик, а вот по-молдавски не говорит. И понимаете, татарина посылать в православную страну… А про Хогана… Говорят: дал «Плахе» гарантии, что тот в живых останется, если очень быстро убежит.

- А вы на чьей сейчас стороне?

- А я живу в сюрреалистическом пространстве и ни с кем не хочу связываться. Маруся Санду, премьер-министр, безусловно, сильная личность. Но союз правых и левых - временный. Знаете, что будет, если скрестить змею с ежом? Два метра колючей проволоки. (Хохочет). Я все думаю, вот что мы, коммунисты, плохого этой стране сделали? Я живу в той же квартире, которую получил от советской власти в 1989 году. На работу, будучи президентом, ходил пешком. Зарплаты учителей за время нашего правления выросли в 10 раз, медиков в 8 раз, пенсии на 540 процентов, железную дорогу до моря построили. Когда мы пришли, внешний долг составлял 80 процентов ВВП, а ушли - всего 12,8 процентов. Шестьсот церквей восстановили (это я маме обещал).

Премьер-министр Молдавии Майя Санду. Фото DUMITRU DORU / EPA / ТАСС

ВСЯ СТРАНА В ЗАЛОЖНИКАХ

- У Плахотнюка было три миллиона рабов! В центре Европы! Это же азиатчина, - удивляется молдавский политолог Алексей Тулбуре. - Он был идеальным манипулятором. Человек не рефлексирующий. Ну, вот нас с вами мама воспитала в системе координат: что хорошо, а что плохо. А вот за эту черту вообще не ходи. То есть мы всегда ограничены общественной моралью, условностями, боязнью рисков. А Плахотнюк шел напролом, ломал стереотипы и шаблоны. Он постоянно отодвигал линию допустимости, опускал порог нетерпимости и приучал международных партнеров принимать его условия. И даже был вполне рукопожатным до прошлого года. Такие люди нейтрализуются институтами, правилами, законами, или спецзаданиями: послать его взламывать льды в Антарктиде, и он взломает, и пингвинов построит.

Он всех купил. Контролировал все денежные потоки. Население обирал до нитки. Молдавия была его вотчиной. На международной арене маневрировал таким образом, что у него всегда были союзники. Вся его стратегия была построена на русофобии. Додон был идеальным примером русской угрозы.

Февраль 2019 года. Президент Молдавии Игорь Додон во время голосования на выборах в парламент на одном из избирательных участков Кишинева. Фото Вадим Денисов/ТАСС

- И Додон, и Плахотнюк держали ножи за спиной, - говорит мой старый знакомый журналист Валерий Демидецкий. - Они были попутчики поневоле. Додон был выгоден «Плахе» тем, что держал калитку в Россию открытой, где Плахотнюком брезговали, а Запад он пугал тем же Додоном. Какой-то парень из молдавского села разводил три великих державы. Откуда возник такой дракон как «Плаха»? Он был востребован обществом. Страна, где право на правление покупалось тысячу лет, породила бесхребетный чиновничий класс. Если американцы сейчас поддержали бы Плахотнюка, он бы все здесь залил кровью. Но Додон его перехитрил.

Чего я боюсь? Что следующие пять лет в Молдавии уйдут на создание нового Плахотнюка, нового дракона, потому что не «Плаха» - диктатор, а те, кто его сотворили. Все прокуроры и судьи бегали к нему за конвертами. Он держал в сейфе их скальпы. Во всех странах тиранов сбрасывала толпа. А где же молдавский майдан? Мы даже ненавистную власть сами сбросить не можем. Мы позвали трех послов! Что о себе должны думать люди? А мы вообще народ?

Я вздыхаю:

- Ну, как у вас говорят, мамалыга не взрывается, - таким выражением в Молдавии обозначают свою вялую пассионарность.

«ЗАГОВОР ТРЕХ ПОСЛОВ»

История знает немало примеров, когда мозаика внезапно складывается сама. После февральских выборов Додон играл с Плахотнюком, что, мол, надо бы сделать коалицию и выбрать, наконец, правительство. А Плахотнюк тянул три месяца, чтобы максимально поднять ставки, и чтоб все достали свои козыри. И перегрел ситуацию. Москва сказала категорически «нет». Евросоюз тоже пришел в ярость. И наконец, в обществе созрел запрос: любой ценой добиться противоестественного альянса между правыми и левыми с целью выдавить из страны эту гниду по кличке «Плаха». И 8 июня альянс состоялся, было выбрано правительство, но карманный Конституционный суд распустил парламент и лишил президента страны власти. В парламенте отключили свет и окружили его полицией. Если бы это произошло в Гамбии, никто бы и ухом не повел, но в центре Европы! Американцы все еще колебались. Хоть и сукин сын, но свой. Но и они были в шоке, что ЕС и Россия внезапно приняли одинаковое решение. Потом произошел короткий исторический визит посла США Хогана к Плахотнюку, и вся олигархическая банда немедленно покинула страну. В аэропорте Кишенева даже пробка из бизнес-джетов образовалась!

Палаточный лагерь у административного здания в Кишиневе, июнь 2019 г. Фото Леонида РЯБОВА

В России практически ничего не знают о выдающейся роли в молдавских событиях представителя президента РФ Дмитрия Козака. А им восхищается вся страна! (Раньше Козаком молдаване пугали маленьких детей). «Мне весь день звонили мальчики Сороса с горящими глазами и кричали: «Снимаем шляпу! Козак великий человек!» - рассказывал коллега.

- Козак был самым простым и ясным из всех представителей великих держав, - утверждает политолог Алексей Тулбуре. - Он совершенно обаял правых, которые его ненавидели! Он сказал: мы уважаем европейский выбор молдавского народа. Он доказал, что Россия может разруливать сложные политические конфликты. Все аплодировали новому, симпатичному лицу России и лично Козаку, который так изящно снял напряжение в стране и завоевал симпатии даже правых своей искренностью и открытостью. Мы и так культурно и исторически завязаны на России. Как говорит один наш известный политик: одним легким мы дышим по-русски, а другим по-румынски.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда-то блестящего молдавского политика Марка Ткачука я нашла в библиотеке цивилизаций имени Марка Блока.

- Марк, вы теперь библиотекарь?! Как вы вообще уцелели?

- Непросто, - криво усмехаясь, отвечает он. - Даже пришлось год прятаться в России, когда посадили в тюрьму моих коллег. Потом вернулся. В библиотеку. Хотя сумка с вещами всегда стоит в коридоре на случай ареста. И не жалуюсь. Место прекрасное. Мы публикуем уникальные вещи.

- Вот скажите мне прямо. В России выходят какие-то дурацкие статьи о том, что, мол, мы все проиграли в Молдавии и сдали американцам.

- Да, для российской демшизы это серьезный стресс, что Россия внезапно выступила фактором демократизации и стабилизации, - смеется Марк. - Неожиданное амплуа! Козак всех очаровал. Получил приз зрительских симпатий правых партий. Исторически в Молдавию западные ценности приходили с Востока, из России, потому что к западу от нас была Турция. Вот западная Украина граничила с Польшей, находилась под влиянием австрийской империи, и поэтому Россия воспринимается там по-другому. А у нас все нововведения шли от русских. И Козак неосознанно продолжил эту традицию, когда сказал, что мы готовы вам помочь по декриминализации страны и возвращению к демократическим стандартам.

- Все ошалели?

- Не то слово! Авторитет России поднялся в разы! Запомните: Россия сделала в Молдавии грандиозную политическую инвестицию.

ИНТЕРВЬЮ

Президент Молдавии Игорь Додон: «И Путину, и Трампу, и Меркель я говорил: не буду аннулировать соглашение с Европой. Но при этом мы вернем дружеские отношения с Россией»

Глава государства дал интервью Дарье Асламовой (подробности)