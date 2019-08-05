Медведев поздравил премьера Ливана с 75-летием установления дипотношений
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил своего коллегу, председателя Совета министров Ливана Сааду Харири с 75-летием установления дипломатических отношений между странами.
Глава российского правительства заявил, что Москва и Бейрут связаны дружественными и партнерскими обязательствами. Благодаря им, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, продолжается реализация совместных проектов в таких сферах, как энергетика, промышленность, наука, культура и многих других.
"Убеждён, что активная работа в межправительственном формате будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, создаст условия для запуска новых перспективных инициатив по широкому спектру направлений", - говорится в послании Дмитрия Анатольевича, опубликованном на сайте кабмина.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Москву впервые посетил президент Ливана Мишель Аун. В общении с ним глава РФ Владимир Путин назвал республику "традиционным, давним" партнером нашей страны в ближневосточном регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU