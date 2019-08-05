Украинские туристы закатили скандал из-за российского флага в испанском отеле

СЕГОДНЯ 19:28 2019-08-05T19:28:59+03:00

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В Сети интернет-пользователь под никнеймом David Plaster рассказал о громком скандале из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.

Дело в том, что несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане гостиницы. Они потребовали администратора срочно убрать его, чтобы "не чувствовать себя ужасно во время ужина". При этом сотрудник отеля отказал им, сказав что его позиция - это позиция всей Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU