2019-08-05T19:28:59+03:00
В мире

Украинские туристы закатили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Граждане Незалежной потребовали убрать триколор из ресторана, но в ответ получили отказ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети интернет-пользователь под никнеймом David Plaster рассказал о громком скандале из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.

Дело в том, что несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане гостиницы. Они потребовали администратора срочно убрать его, чтобы "не чувствовать себя ужасно во время ужина". При этом сотрудник отеля отказал им, сказав что его позиция - это позиция всей Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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