Украинские туристы закатили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Граждане Незалежной потребовали убрать триколор из ресторана, но в ответ получили отказ
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В Сети интернет-пользователь под никнеймом David Plaster рассказал о громком скандале из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Дело в том, что несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане гостиницы. Они потребовали администратора срочно убрать его, чтобы "не чувствовать себя ужасно во время ужина". При этом сотрудник отеля отказал им, сказав что его позиция - это позиция всей Испании.
ИСТОЧНИК KP.RU