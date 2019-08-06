Число пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском возросло до 12
Госпитализированы шесть человек: двоих доставили в больницу в Красноярске, четверо находятся в Ачинской ЦРБ
В ЦРБ Ачинска доставлен 12-й пострадавший при взрывах на складах боеприпасовФото: REUTERS
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Утром во вторник, 6 августа, стало известно, что в центральную районную больницу города Ачинск Красноярского края доставлен еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов – двенадцатый. Ранее сообщалось об одиннадцати раненых.
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ИСТОЧНИК KP.RU