2019-08-06T05:58:20+03:00
Происшествия

Число пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском возросло до 12

Госпитализированы шесть человек: двоих доставили в больницу в Красноярске, четверо находятся в Ачинской ЦРБ
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В ЦРБ Ачинска доставлен 12-й пострадавший при взрывах на складах боеприпасовВ ЦРБ Ачинска доставлен 12-й пострадавший при взрывах на складах боеприпасовФото: REUTERS
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Утром во вторник, 6 августа, стало известно, что в центральную районную больницу города Ачинск Красноярского края доставлен еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов – двенадцатый. Ранее сообщалось об одиннадцати раненых.

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В Каменке горит склад боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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