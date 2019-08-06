Число пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском возросло до 12

СЕГОДНЯ 05:58 2019-08-06T05:58:20+03:00

В ЦРБ Ачинска доставлен 12-й пострадавший при взрывах на складах боеприпасов Фото: REUTERS

Госпитализированы шесть человек: двоих доставили в больницу в Красноярске, четверо находятся в Ачинской ЦРБ

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Утром во вторник, 6 августа, стало известно, что в центральную районную больницу города Ачинск Красноярского края доставлен еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов – двенадцатый. Ранее сообщалось об одиннадцати раненых.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724129" frameborder="0"></iframe> В Каменке горит склад боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU