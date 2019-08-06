Погода в Москве на 6 августа 2019 года: в городе +17, дождь и ветер

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-06T07:07:49+03:00

В столице будет пасмурно и прохладно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Москве на 6 августа 2019 года остается пасмурной

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Гидрометцентр России дал прогноз погоды в Москве на 6 августа 2019 года. Согласно данным синоптиков, воздух в столице прогреется на несколько градусов по сравнению с последними двумя днями. Днем температура достигнет +15..+17 градусов, а ночью - опустится до +10..+12.

В целом погода будет облачной с прояснениями. Местами по городу возможен небольшой дождь. Скорость ветра западного и северо-западного направлений движения составит 5-10 метров в секунду. Порой воздушные порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление все еще пониженное - 741 миллиметр ртутного столба. Об этом сообщается на сайте метеорологического центра.

Сайт kp.ru писал, что московское лето 2019 года стало самым холодным за последние 50 лет, но ближе к четвергу температурный режим приблизится к климатической норме.

ИСТОЧНИК KP.RU