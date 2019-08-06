Погода в Москве на 6 августа 2019 года: в городе +17, дождь и ветер
Гидрометцентр России дал прогноз погоды в Москве на 6 августа 2019 года. Согласно данным синоптиков, воздух в столице прогреется на несколько градусов по сравнению с последними двумя днями. Днем температура достигнет +15..+17 градусов, а ночью - опустится до +10..+12.
В целом погода будет облачной с прояснениями. Местами по городу возможен небольшой дождь. Скорость ветра западного и северо-западного направлений движения составит 5-10 метров в секунду. Порой воздушные порывы могут достигать 15 м/с.
Атмосферное давление все еще пониженное - 741 миллиметр ртутного столба. Об этом сообщается на сайте метеорологического центра.
Сайт kp.ru писал, что московское лето 2019 года стало самым холодным за последние 50 лет, но ближе к четвергу температурный режим приблизится к климатической норме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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