Московское лето стало самых холодным за 50 лет

Разве это лето? Такого безобразия с погодой давно не было, ворчат москвичи, натерпевшиеся в выходные от хмурых холодов. Насколько экстремальными были капризы природы и когда наступить светлое и, главное, теплое будущее? - об этом мы решили узнать у синоптиков Московского метеобюро.

- Ночь с воскресенья на понедельник оказалась очень холодной, минимальная температура в Москве достигла 6,7 градуса, - говорит главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Это не абсолютный рекорд за весь исторический ряд, но это самая низкая температура начиная с 60-х годов, то есть за последние 50 лет. Погода в воскресенье и понедельник на территории Москвы была ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Что же касается начала августа в целом, то очень холодная погода в первой пятидневке последнего месяца лета это совершенно нехарактерная для Москвы ситуация. Максимальная температура 4 августа составила 14 градусов это самая низкая дневная температура за нынешнее лето. В июле столбик термометра ниже 14,7 не опускался.

- Правда ли, что и июль побил рекорды и оказался самым холодным месяцем?

- Да, но не за всю историю наблюдений, а за последние 70 лет. И совершенно точно, что он самый холодный в этом столетии. Примечательно: температура в июле оказалась ниже чем температура в июне. Это довольно редкое явление, потому что все-таки у нас июль центральный месяц лета и температура в июле, как правило, бывает выше. Так вот, этим летом, в июле средняя температура в Москве была 16,7 градуса, а в июне почти на три градуса выше - 19,6! И эта холодная погода, которая у нас стоит сейчас, продержится до середины этой недели. Начиная с четверга температура приблизится к климатической норме.

- Будет ли еще лето в августе?

- Скажем так, тридцатиградусной жары не будет, это совершенно точно. Но не исключено, что в выходные температура может повыситься до 24-25 градусов.