Российские госслужащие попросили об увеличении командировочных

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-06T07:41:08+03:00

Сотрудники федеральных органов и внебюджетных фондов получают по 100 рублей день на возмещение расходов в поездках

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Госслужащие попросили увеличить сумму погашаемых суточных расходов в командировках. Соответствующее письмо представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой.

Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают по 100 рублей в день на возмещение расходов в рабочих поездках. В профсоюзе затрудняются назвать желаемую сумму, но отмечают, что частные компании выделяют на эти цели по 700–800 рублей.

"[Чиновникам] приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни", - цитирует газета "Известия" заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Нину Кузьмину.

Стоит отметить, что суточная норма командировочных в 100 рублей была зафиксирована правительством еще в 2002 году.

Сайт kp.ru писал, что, согласно данным исследования компании Transparency International Russia, отдельные чиновники, включая федеральных министров и их заместителей, могут выходить за пределы установленных лимитов расходов во время командировок, но лишь по согласованию со своим руководством.

ИСТОЧНИК KP.RU