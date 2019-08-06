2019-08-06T11:05:57+03:00
В мире

Пекин способен ответить Вашингтону на размещение ракет в АТР

Эксперт РАН рассказал о возможной реакции Китая в случае развёртывания наземных ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пекин способен ответить Вашингтону на размещение ракет в АТРПекин способен ответить Вашингтону на размещение ракет в АТРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин способен принять ответные меры в отношении Вашингтона в случае развертывания наземных американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое заявление сделал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Китай рассматривается в качестве главной угрозы и главного противника, который бросает вызов американскому лидерству как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе, как в военно-политической сфере, так и в экономической», - приводит RT слова исследователя, который отметил, что ракеты средней и меньшей дальности являются главным «костяком» безопасности Пекина, именно поэтому Китаю есть чем ответить Соединённым Штатам.

Как сообщила ранее сайт kp.ru, планы Вашингтона развернуть наземные ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень обеспокоили Пекин. Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай будет вынужден принять «сдерживающие меры», если Соединённые Штаты разместят свои ракеты в АТР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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