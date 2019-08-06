2019-08-06T06:32:49+03:00
В мире

Китай пообещал принять меры, если США разместят свои ракеты в АТР

Планы Вашингтона развернуть наземные ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень обеспокоили Пекин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китай пообещал принять сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионеКитай пообещал принять сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китай очень обеспокоен планами США разработать наземные ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Если это случится, Пекин будет вынужден принять «сдерживающие меры», заявил во вторник на специальном брифинге директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

«Хочу сделать абсолютно ясным: Китай не будет стоять в стороне. Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира», - сказал он.

Фу Цун добавил, что особое беспокойство у официального Пекина вызывают «заявления некоторых официальных лиц из американской администрации о том, что США планируют – я цитирую, – в скором будущем разместить ракеты средней дальности наземного базирования в АТР», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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