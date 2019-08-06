Ракета "Протон-М" успешно вывела спутник Минобороны на орбиту

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-06T11:59:57+03:00

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Стартовавшая с космодрома "Байконур" ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на околоземную орбиту спутник министерства обороны России. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС", - сказали в департаменте.

Сайт kp.ru писал, что старт ракеты был произведен во вторник, 6 августа, после полуночи. Отделение головной части от ступеней прошло успешно. Полет контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления.

На настоящий момент со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют штатно. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2539", передает РИА Новости.

Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU