2019-08-06T11:59:57+03:00
Наука

Ракета "Протон-М" успешно вывела спутник Минобороны на орбиту

С аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракета-носитель "Протон-М"Ракета-носитель "Протон-М"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стартовавшая с космодрома "Байконур" ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на околоземную орбиту спутник министерства обороны России. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС", - сказали в департаменте.

Сайт kp.ru писал, что старт ракеты был произведен во вторник, 6 августа, после полуночи. Отделение головной части от ступеней прошло успешно. Полет контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления.

На настоящий момент со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют штатно. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2539", передает РИА Новости.

Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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