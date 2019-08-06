Эксперт прокомментировал ужесточение наказания за непропуск "скорой"

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-06T14:24:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск машин скорой помощи. Теперь штраф за это увеличится с 500 рублей до 3-5 тысяч рублей. Кроме того, в некоторых случаях водителя могут лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Это нововведение прокомментировал Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

- Нужно реагировать по факту агрессивного поведения неадекватных водителей. Нужно убрать такие прецеденты в принципе. Это решение я в данном случае поддерживаю с точки зрения решения проблемы, - приводит его слова RT.

При этом Канаев подчернкул, что каждый конкретный случай такого нарушения нужно рассматривать отдельно. Бывают случаи, когда на дороге водитель физически не может пропустить скорую. Но бывает и так, что он намеренно перегораживает машине дорогу.

- Скорая помощь подъехала, а вы стоите в пробке — слева машина, справа машина... Здесь, наверное, речь больше о таких неадекватных случаях, когда во дворах. Мне кажется, что здесь нужно умерить пыл таких вот неадекватных людей, которые считают что они одни на дороге, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU