Вступили в силу законы об ужесточении наказания за непропуск "скорой"

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-06T08:22:00+03:00

Штраф за непропуск машины скорой помощи увеличен с 500 рублей до 3-5 тысяч Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В России вступил в силу пакет законов об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медицинских работников.

В Уголовном кодексе появилась норма, согласно которой такие действия, повлекшие нанесение тяжкого вреда здоровью пациента, будут караться лишением свободы или принудительными работами на срок до двух лет, а также штрафом до 80 тысяч рублей. Если пострадавший в итоге умер, то гражданин, препятствовавший работе медиков, может попасть в тюрьму максимум на четыре года.

Также увеличен штраф за непропуск машины скорой помощи - с 500 рублей до 3-5 тысяч. В отдельных случаях предусмотрено лишение нарушителя водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Сайт kp.ru писал, что проекты законов прошли всестороннее обсуждение с экспертами и медицинским сообществом еще после первого чтения. В итоге было найдено проработанное решение проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU